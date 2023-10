Zsirmon Endre polgármester a huszadik gesztenyefesztivál alkalmából megemlékezett az elődökről is, akiknek köszönhető, hogy ide telepítették a gesztenyefákat, s gondozták azokat. Az idén mind a tizenhárom főzőcsapat kapott 3 kiló marhalábszárat és fél kiló juhtúrót, ugyanis mindenkinek sztrapacskás marhapörköltet kellett készíteni. A zsűrizésben kivette részét Tompek Gábor mesterséf mellett Fekete László is, aki még egy erős ember showt is bemutatott.

A legfinomabb pörköltet a Nyald meg a fakanalamat egység nyerte a Szentfazekak, a helyi evangélikus hölgyek és az Erdőművelők csapatai előtt. A műfüves focikupát a kilenc csapat közül nagy csatában a böhönyeiek nyerték.

A közösségért végzett kiváló munkájáért az önkormányzat elismerését Zsirmon Endre polgármester Záborszkiné Horváth Judit volt énekkar vezetőnek, Ottó Istvánnénak 40 éves munkájáért és Józsa Tibor hagyományőrzőnek adta át.