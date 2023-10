Október elején a szakemberek megkezdték a második világháború során a Balaton vizébe zuhant magyar Messerschmitt típusú vadászrepülőgép kiemelését Balatonakarattya térségében. Mint ismert az amerikai hadsereg 1944. július 2-án indította addigi legnagyobb légitámadását magyarországi célpontok ellen. Az Egyesült Államok 15. légi hadseregének 620 négymotoros bombázójából és 300 kísérő vadászgépből álló köteléke ellen a Magyar Királyi Honvéd Légierő 18 vadászrepülőt tudott harcba küldeni. A kibontakozó légicsatában aznap három magyar pilóta halt hősi halált. Az egyik találatot kapott magyar vadászrepülő Balatonakarattya közelében ért vizet. A pilóta, Beregszászi Sándor szakaszvezető holttestét kiemelték, a gép pedig a Balatonba veszett.

Fotók forrása: honvédelem.hu

Október 11-én, szerdán a szakemberek kiemelték a Balatonba zuhant magyar Messerschmitt 109 típusú vadászrepülőgép fegyverzetének egy darabját a tóból és vízre került egy újabb mozgatható ponton-munkaállomás is – írja honlapján a Honvédség.

Magó Károly zászlós, a kiemelés hadtörténeti örökségvédelmi felelőse is naszádra szállt, hogy tűzszerész szakember felügyelete mellett vizsgálja meg az újabb értékes lelelet.

– Emellett folytatjuk a meder tisztítását is – árulta el a zászlós. – Kiderült, hogy sokkal több üledék rakódott le a géproncsra, mint amire számítottunk. Az elsődleges feladatunk most az, hogy a roncs környékét letakarítsuk és persze magát a roncsot is. A kiemeléshez ugyanis fel kell tudnunk mérni, hogy pontosan mekkora a roncsdarab. Egyébként a tisztítás minden fázisában szonárral mérjük fel a medret, így ellenőrizzük a roncs állapotát – mondta Magó Károly.

Az iszap egyébként a munkafolyamat során egyszerre áldás és átok. Átok, mert a megtalált darabok megtisztítása hosszadalmas folyamat és áldás, mert az iszap konzerválta a Messerschmitt-roncsait. A tiszta darabok, mint például a légcsavar egyik része civil szemmel nézve megdöbbentően jó állapotban maradtak meg.

A most megtalált fegyvert természetesen még iszapréteg fedte, ám a tűzszerészi vizsgálat megállapította: biztonságosan szállítható a partszakasz lekerített részére, ahol aztán újabb, alapos vizsgálat várt rá.