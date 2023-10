Mielőtt tavasszal vízre kerül a hajó, el kell végezni az úgynevezett felkészítési feladatokat. Ilyenkor megtisztítják a fedélzetet, vízkőtlenítik a hajótestet és felviszik az algagátló réteget. Majd polírozzák a hajótestet, ellenőrzik a vitorlás elektronikai rendszerét és megvizsgálják a motor műszaki állapotát.

A hajó felkészítését minden szezon előtt el kell végezni. Azonban vannak olyan felújítási feladatok, amelyekre ritkábban szükséges sort keríteni. A nedvesség és ultraibolya (UV) sugárzás károkat okoz a hajó fém, fa és műanyag elemeiben – ezek javítására általában 3-4 évente kerül sor.

Felújítási feladatok, amelyek szakember nélkül is elvégezhetőek

Bár a hajó felkészítéséhez elengedhetetlen tapasztalt hajójavító szakember segítségét kérni, az alábbi javítási feladatokat bárki elvégezheti. Ezek segítenek növelni a vitorlás élettartamát és csökkentik a meghibásodás kockázatát.

1. A csörlők tisztítása és kenése

A csörlők nélkülözhetetlenek a vitorlák felvonásához, azonban idővel szennyeződhetnek és amortizálódhatnak. Szerencsére a rendszeres tisztítás és kenés jelentősen megnöveli a csörlő élettartama. A feladathoz mindössze egy laposfejű csavarhúzó, imbuszkulcs és kenőanyag szükséges. A szétszerelés lépései modellenként eltérhetnek, így ezt a cikkben külön nem részletezzük, a YouTube-on viszont számos videós útmutató található, amely lépésről-lépésre ismerteti a munkafolyamatot különböző típusoknál.

2. A kötélzet cseréje

A vitorlás kötélzete jelentős terhelésnek van kitéve: a folyamatos súrlódáson túl az UV-sugárzás is károsítja az anyagot. Az elkopott és sérült kötélzet helyettesíthető saját kezűleg is. A tökéletes eredmény érdekében elengedhetetlen, hogy azonos műszaki tulajdonságokkal rendelkező kötelet használj. Ellenőrizd a vastagságot, az anyagot, a szakítószilárdságot és a rugalmasságot is. Cserénél pedig kövesd a hajó gyártójának előírásait!

3. A vitorla javítása

A vitorla kisebb sérüléseit, például apró lyukak foltozását vagy a varrás megerősítését, elvégezheted szakember segítsége nélkül is. Ehhez minden esetben profi vitorlajavító készletet szükséges használni. Nagyobb szakadás vagy sérülés esetén viszont mindenképpen fordulj hajójavító szakemberhez!

4. A pallók és lépcsők felújítása

A nedvesség és az ibolyántúli sugarak a vitorlás fa alkatrészeit sem kímélik. Különösen igaz ez a fedélzeten található pallókra és lépcsőkre, amelyek idővel a korhadás jeleit mutatják. Amennyiben kisebb felületi sérülésről vagy kopásról van szó, akkor az alábbi lépésekkel, akár saját kezűleg is javítható a hiba:

Alaposan tisztítsd meg a javítandó felületet! Ehhez használj magasnyomású mosót, amely képes eltávolítani az igazán makacs szennyeződést is! Azonban ügyelj arra, hogy a túl magas nyomás akár kárt is tehet a fában, ezért maradj 40 baros nyomás alatt!

Távolítsd el a sérült fa felső rétegét egy gyalugép[1] segítségével! A sík felületek megmunkálására alkalmas szerszámmal percek alatt elvégezhetjük a feladatot. Gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb, mint a kézi gyalu vagy dörzspapír.

Ha már túlzottan rossz állapotban van a fa, akkor gyalulással már nem lehet jelentős javulást elérni. Ilyenkor eljött a csere ideje: érdemes a környező fa területet is csiszolni.

Vigyél fel pácot vagy favédőszert a frissen csiszolt felületre! Kövesd a gyártói instrukciókat! Várd meg a teljes száradást használat előtt!

