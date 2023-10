Lojalitási pénzt is fizetnek, tizenharmadik havi bért adnak a dolgozónak

A minimálbéren dolgozóknak jó esélyük van arra, hogy idén év végéig egyszeri 100 ezer forintos béren kívüli juttatásban részesüljenek. Ezzel kapcsolatban Svajda József elmondta, a közlekedési, a kommunális és az élelmiszeripari területen dolgozók munkáltatóival már megegyeztek arról, hogy a magas infláció miatt támogatni kell a dolgozókat. Egyszer már kaptak 100 ezer forintot és karácsony környékén is még ugyanekkora összeggel segítik őket. Svajda József kiemelte, a cégvezetők nem nagyon vitatják azt, hogy ezt az összeget oda kell-e adni az embereknek. Belátták, hogy segíteni kell, sőt van, ahol meg sem várták a szakszervezet követelését, hanem automatikusan utalták az összeget. A MASZSZ vármegyei vezetője azt is hozzátette, több helyen 13. havi fizetéssel segítik a dolgozókat, de van, ahol 14., sőt 15. havi, úgynevezett lojalitási pénzt is fizetnek. Ennek feltétele, hogy a szakemberek legalább két évre írjanak alá.