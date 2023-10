Miszi Zsuzsanna, Marcali-Gomba várorész önkormányzati képviselője egy vidám hangulatú estére hívta a családokat, hogy töklámpás felvonulással együtt menjenek át a KRESZ-pályás játszótérről a Hegyalja utca sarkán elkészített őszi dekorációig.

A Halloween Partyra sokan eljöttek, többen különféle jelmezekbe is öltözve. A gombai közösség tagjai erre az alkalomra süteményekkel, pogácsával és forró teával is készültek, miközben a gyerekeknek gumicukrot osztogattak. A felhőtlen hangulatú rendezvényen nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek is jól érezték magukat, kicsit összejöttek az ismerősök beszélgetni, miközben zenével is szórakoztatták a közönséget. Az este folyamán rengeteg fénykép készült a maskarába öltözött gyermekekről és a képviselő asszonyról. Rajta kívül az eseményen több önkormányzati képviselő is megjelent.