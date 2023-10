A kéthelyi, a marcali, a balatonboglári és a balatonszentgyörgyi fiatalokon kívül zalakomári és pécsi fiatalok ismerkedtek a képzéssel. Több család is ellátogatott a nyílt napra, amit legközelebb november 8-án rendeznek meg. Tóth Krisztina igazgató azt mondta: négy szakma, az erdésztechnikus, a mezőgazdasági gépésztechnikus, az erdőművelő-fakitermelő és a mezőgazdasági gépész közül választhatnak iskolájukban a jelentkezők. Az elméleti tájékoztató után a tanpályán gyakorlati bemutatóra hívták a kamaszokat, ahol a fafűrészelés és darabolás mellett az oktatásban használt mezőgazdasági gépeket is megismerhették.

Az igazgató elmondta azt is, hogy a somogyzsitfai iskola csütörtökön ünnepli alapításának 60. évfordulóját. 1963. július 17-én alakult meg, az első tanévben 30 diák járt az intézménybe, jelenleg 230 tanulójuk van. A jubileum kapcsán ünnepséget tartanak, s megnyitják az iskolatörténeti kiállítást.