Teljesen új síremléket készítettek Szibenliszt Béla első világháborús tábornoknak a várdai közmunkások az elmúlt napokban. A mementónak új betonkeretet csináltak, rendbe rakták a sír környezetét és maradt idejük arra is, hogy a ravatalozó épületének nyílászáróit lefessék. Kurucz Gábor, Várda polgármestere lapunknak elmondta, jelenleg csak 5 közmunkásuk van, de volt olyan év, amikor majdnem 30-an dolgoztak a falunak.

– Sokkal több értékteremtő munkát tudnánk elvégezni, ha lenne még emberünk – emelte ki Kurucz Gábor. – Jövőre talán lesz erre lehetőségünk, mert nemrég hárman jelentkeztek a hivatalban, hogy szeretnének közmunkásként dolgozni majd. Tudnánk adni nekik és a meglévő brigádnak is bőven feladatot. A temetőben is sok a munka, és az önkormányzat épületeiben is lenne mit felújítani. Egyébként nemrég voltak nálunk ellenőrizni a közmunkásokat, és nagyon örültek annak, hogy nemcsak fűnyírásra „használjuk” őket, hanem komolyabb feladatokat is rájuk bízunk – tette hozzá a várdai településvezető.

Bőszénfán hatan dolgoznak az idei közfoglalkoztatási programban. A munkások 8 hektárnyi belterületet, valamint a kerékpárút mellett 2 és fél hektáros részt gondoznak. Emellett a 7 és fél kilométer hosszú árokpartot is rendbe kell tartaniuk. Nyitrai István, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, egy nyugdíjast is foglalkoztatnak megbízással napi négy órában. Az alkalmi munkás az egyik több millió forintos munkagéppel látja el a szükséges feladatokat.

– Nehéz helyzetben vannak a települések, lassacskán leépül majd a közmunkarendszer – hangsúlyozta Nyitrai István. – Csökken a felvehető emberek száma, kevés a jelentkező és a fizetés sem valami sok. Az a baj, hogy ha nem változik a helyzet, akkor az elmúlt 20–25 évben megteremtett értékeink, mint a tó, a park, a kerékpárút az enyészeté lesznek – tette hozzá a bőszénfai polgármester.

A közfoglalkoztatási portálon elérhető adatok szerint – minden mintaprogramot figyelembe véve – Somogyban jelenleg 2636 közmunkás dolgozik. Csaknem 8300-al kevesebb, mint 2016-ban. Marosi Gábor



Kimaradnak az év végi jutalomból a közmunkások

Kaposfőn viszonylag sok, összesen 13 közmunkást alkalmaznak, de így sem bírják a feladatokat. A brigád egy része, hat ember a mezőgazdaságban tevékenykedik, ezért ők a település karbantartási munkáiban nem is vehetnek részt. Geisztné Ábel Melinda polgármester lapunknak elmondta, a zöld területek gondozásához legalább kétszer ennyi emberre lenne szükségük, de nem találnak közmunkásokat. A külterületi részeket nem is tudják gondozni, ezért azt bérmunkában egy vállalkozóval végeztetik el.

Geisztné Ábel Melinda kiemelte, motiválóbb lenne a program, ha legalább minimálbért kapnának a közmunkások. Azonban erre egyelőre kevés az esély, csak úgy, mint az év végi egyszeri százezer forintos béren kívüli juttatásra, melyet több munkáltató is ad a dolgozóknak idén. A közmunkások azért maradnak ki belőle, mert nem a versenyszférában dolgoznak. Ezzel kapcsolatban Nyitrai István bőszénfai polgármester megjegyezte, szerinte a közmunkások többsége bizony megérdemelné az év végi prémiumot.





Somogyban 8 év alatt harmadára csökkent a számuk



Fotó: Kovács T.