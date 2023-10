Más árusok asztala is roskadozott a hatalmas cserepes és szálas krizantémoktól. Az ilyenkor népszerű növényt pár száz forinttól több ezerig lehetett megvásárolni. A kézzel készített fenyőtoboz alapú, száraz virágokkal tűzdelt koszorúk is odavonzották a vásárlók tekintetét. A legkisebb temetői díszeket 800, a nagyobbakat 4000 ezer forintért árulták. Frissen pucolt dióból is bőven volt választék a piacon. A kalácsok és sütemények egyik kedvelt alapanyagának ára azonban igen borsos idén. Egy kilót 6800 forintért is lehetett venni, de 4000 forintért is láttunk hasonlóan szépet. Az egyik legkedveltebb portéka az alma, a körte és a szilva volt ottjártunkkor, és sokan pakolták tele kosarukat a téli savanyúsághoz való zöldségekkel is. A sütnivaló tököt is többet keresték a piacon. Kristóf Katalin szuloki őstermelő standjánál a nagydobosi tök mellett a manapság nagy slágernek számító hokkaido tök is „kérette magát”. Fajtától függetlenül mindegyiket kilónként 450 forintért árulták.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2023. Október 13. Padlizsán 400 Ft/ kg-tól Cukkíni 250 Ft/kg-tól Körte 590 Ft/kg-tól Alma 200-400 Ft/kg-tól Szilva 599 Ft/kg-tól Szőlő 700 Ft/kg-tól Repce és virág méz 2000 Ft/kg-tól Akác méz 3800 Ft/Kg-tól Hárs méz 2800 Ft/kg-tól Burgonya 400 Ft/kg-tól Sárgarépa 490 Ft/kg-tól Zöldség 1100 Ft/kg-tól Paradicsom 450 Ft/kg-tól Zöld paradicsom 500Ft/kg-tól Karfiol 850 Ft/kg-tól Pritamin paprika 650 Ft/kg-tól Zeller 200 Ft/db-tól Káposzta 300Ft/kg-tól Vöröshagyma 550 Ft/kg-tól Kápia paprika 550 Ft/kg-tól Zöld bab 1200 Ft/kg tól Kovászolni való uborka 690 Ft/kg-tól Saláta uborka 490Ft/kg-tól Kapor 200 Ft/csom.-tól Csirkemell nagyfilé 1480 Ft/kg-tól Csirke alsó comb 899 Ft/kg-tól Csirke máj-szívvel 949 Ft/kg-tól Sütő tök 350 Ft/ kg-tól Karfiol 598 Ft/kg-tól Bírsalma 980Ft/kg-tól Gyalult konyhakész tök 800Ft/0,7 kg Lecsó paprika 350 Ft/kg-tól Csemege kukorica 150 Ft/db-tól Alma paprika 650 Ft/kg-tól Gesztenye 1990Ft/kg Cserepes krizantém 500Ft/-tól Szálas krizantém 200Ft/-tól Árvácska 250Ft/-tól Koszorúk 1500Ft/-tól