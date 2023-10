A szervező LVC Diamond Kft. hagyományt szeretne teremteni a komolyabb téteket kedvelő játékosok számára idén először életre hívott megmérettetésből. Egyúttal immár 14. alkalommal is meghirdette a Budapest Poker Opent, a magyar pókerélet megkerülhetetlen eseményét, amely 2005-ben indult és amelynek 2015 óta szintén az EuroCenter kaszinó ad otthont. A nagy múltra visszatekintő, hazai tekintetben legkomolyabb presztízsű bajnokság szatellitversenyein október 30. és december 11. között lehet részt venni. A 2023. október 27-én és 28-án lezajlott High-Roller Kupán összesen 53 játékos vett részt a Las Vegas Casino Atrium EuroCenterben, így a kétnapos verseny 53 millió forintos összdíjazással zárult. A nyertes Vrancsik Zoltán lett, méghozzá 18 millió 550 ezer forintos díjazással. A dobogós helyezések az alábbiak szerint alakultak.

Vrancsik Zoltán - 18.550.000 forint Farkas Vilmos - 11.660.000 forint Páris Bence - 7.950.000 forint

Kovács Jenő versenyigazgató, a Las Vegas Casino Atrium EuroCenter igazgatója kiemelte: „Ebben a kaszinónkban az egyik legnépszerűbb játék a póker. Folyamatosan szeretnénk megteremteni azokat a lehetőségeket, amikkel a nagyobb téteket, a nagyobb kihívást kereső játékosainknak kedvezhetünk. Célunk, hogy hagyomány legyen az idén első alkalommal meghirdetett, kuriózumszámba menő High-Roller Kupából. És ha már tradíciók: nem meglepetés, hogy 2023-ban is megrendezzük a Budapest Poker Opent, a magyar pókertársadalom kiemelt, várva várt eseményét. Bízunk benne, hogy sikerül túlszárnyalnunk a tavalyi rekordot, vagyis a több mint 115 millió forintos összdíjazást. Ahogy abban is, hogy hosszú távú terveinknek megfelelően a rendezvényünk hamarosan a nemzetközi versenynaptárakban is stabil helyet kaphat.”

A 2023. december 13. és 17. között kiírt Budapest Poker Open Magyarország legrégebbi és legrangosabb versenyeként külön fejezetet érdemel a magyar pókertörténelem-könyvekben. Az LVC Diamond Kft. levédett márkájaként a bajnokság évről évre rutinos és amatőr játékosok százainak biztosít lehetőséget arra, hogy kifogástalan környezetben és professzionális körülmények között méressék meg magukat. Mint emlékezetes, a tavalyi verseny több mint 115 millió forintos összdíjazással zárult, a nyertes pedig egymaga több mint 24 millió forintot vihetett haza.

Az idei úgynevezett szatellit-, vagyis ráhordó versenyek október 30-tól minden hétfőn, szerdán és pénteken, egészen december 11-i tartanak majd. Ezekre a nevezési díj 55 ezer forint. Minden összegyűlt 550 ezer forint után pedig – ami a Budapest Poker Open nevezési díjának felel meg – egy versenyző automatikusan bejut a decemberi főverseny első napjára – de természetesen lehetőség van indulni a versenyen az 550 ezer forintos nevezési díj megfizetésével is.

A nevezéseket a Las Vegas Casino Atrium EuroCenter (GoBuda Mall - 1032 Budapest, Bécsi út 154.) teljes nyitvatartási idejében, a nevezési díj befizetésével fogadják. Nevezni a szatellitekre az 1. szünet végéig, a Budapest Poker Open selejtezőire pedig a 2. szünet végéig lehetséges.

A versenyek a No Limit Texas Hold’em Poker szabályai szerint zajlanak. A versenyeken a Las Vegas Casino Atrium EuroCenter regisztrált vendégei vehetnek részt. A részletes versenyszabályzat a kaszinóban és a www.budapestpokeropen.hu weboldalon is olvasható.