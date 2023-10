Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kiemelte: a kormány olyan intézkedéseket, támogatásokat vezetett be, amelyek az élet minden területén, minden nehézség esetén képesek segítséget nyújtani.

A Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázatot már 13. alkalommal hirdették meg

– derült ki a KSZC tájékoztatójából. A cím odaítélésével a Családokért Felelős Államtitkárság több mint egy évtizede elismerését fejezi ki azon kis-, közép- és nagyvállalatok, költségvetési szervek valamint egyházi szervezetek tevékenysége iránt, amelyek családbarát módon működnek, törekszenek a munka és a családi élet összehangolását elősegítő intézkedések, gyakorlatok bevezetésére és fenntartására.

Azt is közölték: a Kulturális és Innovációs Minisztérium Családbarát munkahely idei pályázatra 360 pályamunka érkezett, ez a szám a tavalyi és a tavalyelőtti kétszerese. A 71 díjazott közül 50 pályázó anyagi támogatásban is részesül, összesen mintegy 100 millió forint értékben, a további 21 pályázó pedig a 2023. év Családbarát munkahelye cím használatára válik jogosulttá egyéves időtartamra.

A budapesti díjátadón az elismerést Hornung Ágnes felelős államtitkártól vette át Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója. A méltatásban elhangzott, hogy a szervezet folyamatosan törekszik a családbarát elvek alkalmazására, amely támogatásra méltó. A Családbarát munkahely címhez a centrum kétmillió forintot is nyert, hogy a már elkezdett törekvéseit folytathassa. Azt is közölték: a KSZC másodszor nyerte el a Családbarát munkahely kitüntető címet, amely bizonyítja, hogy mind a tíz iskolájának és a központi szervezetének dolgozóit illetően is figyelembe tudja venni a család és a munka egyensúlyának megteremtését. Családbarát helyiség kialakításával, rendezvényekkel valamint a hozzájuk szükséges eszközök és anyagok biztosításával segíti a csapatépítő és családbarát programok megvalósítását.