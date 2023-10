Mint ismert, a közel-keleti országot október hetedikén súlyos, több száz áldozatot követelő légicsapás érte. Húsz perc alatt mintegy 5000 rakéta zúdult a Gázai övezetből Izraelre, és azóta szinte folyamatosak a harcok.

– Nehéz megmondani, hogy miért törtek ki a harcok, de úgy gondolom, hogy az időzítés nem véletlen, hiszen majdnem napra pontosan 50 évvel ezelőtt kezdődött a jom kippuri háború – mondta lapunknak Róna László. – Annak az első napja 1973. október 6-án volt, a mostani konfliktus egy nappal később, október 7-én kezdődött. Direkt nem háborúról beszélek, mert úgy gondolom és úgy tudom, hogy háború csak két állam között lehetséges. Egy állam és egy terrorszervezet (Hámász) között inkább összecsapásnak kell neveznünk. Az áldozatoknak persze teljesen mindegy, hogy minek nevezzük a palesztin terrorista agressziót. A Hámászt az egész világ terrorszervezetként ismeri – tette hozzá a kaposvári zsidó hitközség elnöke.

Róna László arról is beszélt: nem tudni, hogy a támadó palesztinok mit is akarnak elérni. – A Gázai övezet a világ egyik legnagyobb népsűrűségű területe, ahol a szomszédai szorításában él 2,5 millió palesztin. Ma rájuk sokan úgy tekintenek, hogy ők az üldözöttek. Ők pedig elvárják az egész világtól a segítséget. Ha egyszer békét kötnének, az áldozatstátuszuk megszűnne, és nem várhatnák másoktól a segítséget, maguknak kellene megdolgozniuk a boldogulásukért – fogalmazott Róna László. – Erről ma nem divat beszélni, de érdemes lehet gondolkodni rajta – hangsúlyozta. – Ez a konfliktus, ami most zajlik, egyértelműen terrorizmus, nincs rá más szó. Azzal indítani, hogy lerohannak egy zenei rendezvényt és végeznek több mint 200 emberrel, jó részüket pedig túszként elviszik, az egyértelműen elítélendő cselekedet – emelte ki Róna László.

A kaposvári zsidó hitközség elnöke elmondta: nem tud arról, hogy kaposváriak vagy somogyiak kint tartózkodtak volna akkor, amikor kitörtek a harcok. Róna László hozzátette, szívesen kiutazna majd, és segítene az izraeli helyreállítási munkákban. Egy társasággal már fel is vette a kapcsolatot. Ehhez azonban az kell, hogy fogadja őket Izrael. – Ha igényt tartanak ránk, és fogadnak is bennünket, akkor elméletileg november 5-én már ki is utazunk a Sar-El program keretében, mely évtizedek óta működik. Szállást és ételt kapunk, a repülőjegyet magunknak kell majd állni – mondta Róna László.

Budapesten a zsidó hitközség már tartott könyörgést Izraelért. A kaposvári baptisták pedig online imádkoztak Izraelért, az arabokért és a zsidókért hétfőn este.