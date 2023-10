– Természetes anyagokkal színezem a szappanokat, a rózsának rózsa, a liliomnak liliom illata van – mutatta elkészült alkotásait Bencéné Fekete Andrea. – A masszát 60–70 fokra kell olvasztani, utána színezem, illatolajat adok hozzá és formába öntöm. Egy hét pihentetés után kezdem összeállítani a kompozíciót.

– Kecsketejből, tökből, pál­ma- és olívaolajból is készítek gyógyszappanokat – tette hozzá a kaposvári pedagógus. – Száraz bőrre a tiszta olívaolajas szappant ajánlom, a sószappan pedig pattanásos bőrnek tesz jót. Megjegyezte: a szappankészítés olyan mint egy kis boszorkánykonyha, nagyon fontos, hogy grammra pontosan adagolja a hozzávalókat az ember.

Fotó: Muzslay Péter

Színezéshez használ körömvirágot is, a glicerines átlátszó szappanokba különböző terméseket is tesz. – Utóbbival a gyerekek is dolgozhatnak, varázsszappannak hívják, de nagyon kedvelik a vízen úszó, lebegő szappant is – mesélte.

Bencéné Fekete Andrea a koronavírus-járvány alatt kezdett gyógymasszázst tanulni és gyógynövényekkel foglalkozni, majd felkeltette érdeklődését egy szappankészítő tanfolyam, amelyet egy pécsi illatpatikában szerveztek. – Ott elsajátítottam az alapokat, majd a kreatívabb részét, a virág vagy a macaron formázását a fővárosban egy szlovák hölgytől tanultam meg, de sokat kutakodtam az interneten is – mondta el az alkotó.

Fotó: Muzslay Péter



Két egyforma alkotást nem tud készíteni, egy régi pöttyös bögre, egy kaspó új életre kell az illatos szappanvirágcsokrokkal. – Az unokahúgomnak készítettem már esküvői dekorációt kék-fehér színben, a rokonok, barátok pedig csalódottak, ha ünnepekkor nem szappandíszt viszek ajándékba – tette hozzá Bencéné Fekete Andrea, aki azt mondja, számára nagyon jó kikapcsolódás a szappankészítés. – Jó érzés, mikor kapom a fotókat, hogy mennyire örültek az ajándék szappandíszeknek – mondta el a kaposvári pedagógus.

Bencéné Fekete Andrea kezei közül nem kerül ki két egyforma alkotás.