A hétvégén már négy napos, úgynevezett tournament versenyt tartottak a napokban elkészült buzsáki lőtéren. A 14 hektáros, 31 lőállásos versenyhelyszínre kétszáznál is több sportlövő látogatott el a hétvégén, de a tulajdonos szerint hamarosan több mint 1400 sportlövő is hódolhat majd egyszerre kedvenc sportjának. A komplexum a régióban egyedülálló, de Közép-Európában is a második legnagyobb magánkézben lévő lőtér.