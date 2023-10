Csaknem 260-an vettek részt a rendezvényen, melynek a a taszári művelődési ház adott otthont, s 18 egyesület, klub képviseltette magát.

– Nagyon vártuk az ünnepséget, melyre Somogy valamennyi részéből érkeztek résztvevők – hangsúlyozta Stikel János, a szövetség elnöke. – Az egyesületek, klubok tagjai időről időre fellépnek a seregszemléken, tudásuk legjavát adják. Továbbra is fontosnak tartjuk a hagyományápolást, a közösségépítést.

Varjas András taszári polgármester, Biró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke és Gyenesei István, a Somogyért Egyesület elnöke is köszöntötte vendégeket. Többek közt fellépett a Taszári Kultúrkör Rozmaring Kórusa, a szentgáloskéri Napsugár nyugdíjas, illetve a citerás és hagyományőrző egyesület, a fiadi Ezüstfenyő, a nagyatádi Obsitos és a csombárdi Nefelejcs nyugdíjas klub is. A rendezvényen díjakat is átadtak, a szövetség tavasszal hat versenyt írt ki, s a legjobbakat jutalmazták. A gyermekrajz kiírásra 152 alkotás érkezett, s novella pályázat nyertesei is elismerést kaptak. Stikel János azt mondta: a programsorozatot tovább folytatják. A művészeti gálát október 7-én rendezik Nagyatádon, a következőt október 21-én Siófokon tartják.