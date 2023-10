Az informatikában a hátulgombolós kezdők is megelőznek, azért én is hallottam a bluetooth-ról, bár azt ne kérjék tőlem, hogy elmagyarázzam a működési elvét. De azt tudták, hogy egy középkori norvég királyról, Kékfogú Haraldról kapta a nevét? Arra gondolva, hogy az uralkodó az országot egyesítette, az eszköz meg a különböző technológiai megoldásokat.

Kékfogú Haraldról általánosan ismert a legenda, hogy a gyakori áfonyafogyasztás hagyott nyomot a fogsorán. Mindenesetre az áfonyát kedvelő koronás fő szép kort ért meg, miközben akkortájt gyakorinak számított, hogy valaki fiatalon elhalálozzon. Lehet, hogy az áfonya is közrejátszott a király magas életkorában, mert a gyümölcs tele van antioxidánssal.

Az áfonyát kedvelem, bár a fogyasztását mérsékeltre fogtam, amióta kilőttek az árak. Emlékeim szerint 500-600 forintról indult, felkúszott 800-ra, majd a 900 sem volt ritkaság. Miközben az előre csomagolt mennyiség láthatóan csökkent. Ilyenkor a vevő taktikázik. Megfigyeltem, és ismerőseimtől tudom, hogy mások is rájöttek, ahogy kezd túlérni a gyümölcs, menetrendszerűen leviszik az árát, 30-40-50 százalékkal is. Ilyenkor gazdaságos megvenni, az utolsó pillanatban.

De valamit észrevettem az egyik kaposvári szupermarketben. Már napok óta szemeztem az áfonyával várva a leárazás pillanatát. Ám hirtelen megemelték az árát 1100 forintra. Innen könnyű lesz nekik leárazni, még marad rajta bőven haszon. Erre mondják pestiesen, hogy ügyes... Napok óta szemezgettem az áfonyával, de leárazás helyett drágább lett.