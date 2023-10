Ezért is hívják fel újra meg újra a tűzoltók a veszélyekre. – Tilos a szemét elégetése, kevés olyan dolog van ami károsabb és veszélyesebb lenne ennél. Szinte minden nap hívják a kaposvári tűzoltókat, mert a szomszéd, vagy egy utcabeli begyújtotta a szemet. Van amikor megvan az elkövető, de olyan is, hogy nincs. Ez utóbbi a veszélyesebb, hiszen ha magára hagyják a tüzet, ebben a szeles őszi időben, komoly károkat okozhat, akár épületek is veszélybe kerülhetnek, mondta Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője a Sonline Podcast legújabb adásában.

Sajnos még mindig vannak olyanok, akik a könnyebb utat választják. Vagyis kihordják a hulladékot a kert végébe, a város szélére, vagy a nádasba és úgy igyekeznek megszabadulni tőle, hogy felgyújtják. – Esztétikai és környezetvédelmi okokból is rossz gyakorlat ez, nem beszélve a tűz hatására felszabaduló mérgező gázokról, amelyek a magzat károsodását okozhatják, vagy impotenciát, esetleg rákos megbetegedést, hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Sokan áttértek az elmúlt évben fatüzelésre a gázfűtésről, ahova a tűzifán kívül gyakran más is bekerül. – A kéményseprő kollégák amikor megosztják velünk a tapasztalataikat, elmondják, hogy minden ami a háztartásban felgyülemlik a használt pelenkától, a PET palackokon át, a ruhaneműig mindent a tűzre dobnak. Ez amellett hogy káros vegyületeket szabadít fel, a fűtőberendezéseket is károsítja: ha valaki folyamatosan hulladékkal fűt, az mindössze két hét alatt képes úgy eldugítani a kéményt és tönkretenni a fűtőberendezést, mintha egész fűtési szezonban rendesen fűtene, magyarázta Mihályka Szabina a veszélyeket a Sonline Podcast legújabb adásában. Podcast műsorunk legfrissebb epizódjából az is kiderül, hogy mik a szénmonoxid mérgezés tünetei, valamint az is, hogy milyen gyakran kell átvizsgáltatni a tüzelő berendezéseket.