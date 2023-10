Nyugdíjba mennek a törzsgárda tagok

Ary Árpád 1973-ban tanulóként érkezett a céghez. Tíz éven keresztül a műhelyben dolgozott, majd sofőrként akár napi 25 tonna húst is megmozgatott szállítóként, de a húsáru mellett a raklaptól a göngyölegekig mindent fuvarozott a gyárkapukon belül, amit csak kellett. Voltak nehézségek, de csak a szépre emlékezik, felelte a kérdésünkre. Nagyon szeretett a Kométánál dolgozni, ezért is nem keresett magának másik munkahelyet. Januárban megy nyugdíjba, és hasznos elfoglaltságokra készül a nyugdíjas évei alatt is.