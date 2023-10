Magyarországon a mellrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés a nők között. A betegség minden kilencedik nőt érintheti. Riasztó, hogy egyre több 50 év alatti nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A jelenlegi protokoll szerint 45 éves kor felett hívják be a hölgyeket kétévenkénti mammográfiás vizsgálatra. Ezen változtatnának az egészségügyben. A szakma azt javasolja, hogy 40 éves kortól már kétévente szűrjék a nőket emlőrákra.

– Valóban azt vesszük észre hosszú évek óta, hogy az emlőrák egyre fiatalabb nőket érint. Azt gondolom, hogy fiatalabb korban is szűrni kellene már. Minél korábbi stádiumban ismerik fel az emlőrákot, annál jobban gyógyítható a betegség – mondta Kander Klára, a Kaposi Mór Oktató Kórház emlődiagnosztája. Hozzátette: a 45 évesnél fiatalabb nőket is megvizsgálják, ha beutalóval érkeznek. Ezt kiállíthatja a háziorvos vagy egy nőgyógyász is. Egyébként gyakran fordul elő az is, hogy a nőgyógyász a szűrés alkalmával elvégzett emlővizsgálat után mammográfiás szűrésre is elküldi a beteget. De a legfontosabb az önvizsgálat, tette hozzá Kander Klára. – Ismernünk kell a saját testünket, épp úgy a mellet, mint a ciklusunkat, vagy éppen a bőrünkön lévő anyajegyeket, fogalmazott az emlődiagnoszta.

A vizsgálatot célszerű a ciklus ugyanazon napján elvégezni, lehetőleg zuhanyzás közben, síkos kézzel. Majd a tükörben is meg kell nézni az emlő alakját, nincs-e változás, bőrbehúzódás, és egy mozdulattal leellenőrizni, jön-e belőle váladék. Vöröses színű, húslészerű váladék esetén orvoshoz kell fordulni! Ha ilyesmit tapasztalunk, mielőbb el kell menni a szakrendelésre, hiszen az időben észrevett daganat jól gyógyítható, és a beteg éppen addig élhet, mint bárki más, mondta Kander Klára. A vizsgálattól nem kell tartani, hiszen annak során a lehető legkisebb sugárdózisnak teszik ki az emlőt. Az összenyomás bár okozhat néhány perces kellemetlen érzést, megéri vállalni, ha az életünket menti meg a korai diagnózis, jegyezte meg a szakember. Tavaly Somogyban 17 805-en kaptak levélben értesítést Somogyban mellrákszűrésre, közülük csak 4939-en vették igénybe a lehetőséget.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy október a mellrák, illetve a mellrák elleni küzdelem hónapja, de fontos – különösen a magasabb kockázati csoportba tartozóknál –, hogy ne csupán szezonálisan, hanem rendszeresen vegyenek részt szűrővizsgálatokon, hiszen a tapintásos önvizsgálat önmagában nem mindig elegendő: fontos a szakemberek által végzett mammográfiás vizsgálat, amely pontos kórképet adhat már a betegség korai fázisában is.

Sokszor derült ki a szűrésen, hogy betegség van a szervezetben

Somogy vármegyében tavaly a szűrésre szoruló nők mindössze 27 százaléka vett részt a vizsgálaton, s idén is hasonló számú hölgyet várnak a szűrésekre, mint tavaly. Kérdésünkre a kormányhivatal azt közölte, hogy a népegészségügyi célú szervezett szűréseken tavaly 35 betegnél diagnosztizálták a kórt, 2021-ben 19, 2020-ban 30, 2019-ben 42, 2018-ban pedig 28 páciensnél fedeztek fel emlőrákot. Kiemelték: az időben felfedezett mellrák az esetek túlnyomó részében jól kezelhető, ezért is rendkívül fontos a szűrővizsgálatokon való részvétel, és ezt célozzák az országszerte szervezett tudatosságot növelő programok.