Az idén azonban hatósági áras tűzifaprogram nem lesz, de továbbra is folytatódik a szociális tűzifaprogram, válaszolta érdeklődésünkre a SEFAG Zrt. Tapasztalataik szerint a somogyi emberek nagy része az eddig működő tűzifaprogramban már a 2023/24-es fűtési idényre, vagy akár hosszabb időszakra is vásárolt, akár évekre is tartalékként betárolva a tűzifát. Így jellemző volt náluk a korábban szokásos mennyiséget meghaladó vásárlás. A vásárlások jelentős hányada, mintegy 90 százaléka a keménylombos fafajokra irányult.

A SEFAG Zrt. hangsúlyozta, hogy ebben az évben is ki tudják szolgálni a lakossági igényeket. A korszerű, kényelmes kiszolgálás érdekében a kaposvári telephelyükön 2023. júliusától új, nagy teljesítményű hasító daraboló gépet állított munkába, mely azóta folyamatosan dolgozik. Javasolják, hogy mindenki szerezze be mielőbb a tüzelőjét, illetve minden lehetőséget megragadnak, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a téli hatékony és egészséges fűtéshez a tűzifát a lehető legkorábban, jóval a felhasználás előtt célszerű felaprítani a megfelelő száradás érdekében. Ezt a feladatot levennék vevőik válláról és akár egy erdei köbmétert mennyiségtől többféle méretben, 25 centis, és 33 centis hasábokban, ömlesztve házhoz szállíttatják a megrendelést. Nem késő tehát a következő téli szezonra a hasított, darabolt tűzifa beszerzést elindítani. Hozzátették, hogy a SEFAG Zrt. Somogy vármegye legnagyobb erdőgazdálkodója, így lehetőségük van kemény fafajta, például akác, bükk, gyertyán, tölgy, cser, kőris, juhar, és lágy fafajták, például éger, hárs vevői igényekhez igazodó kiszolgálására. A társaság tűzifa-árai az aktuális piaci trendek, illetve a kapcsolódó helyzetfelmérések függvényében alakulnak.