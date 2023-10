Valamennyi tanuló kapott egyet, hogy használhassák az új víztisztító berendezést, a Kék Bolygó Alapítvány ajándékát. Jó részt eddig is csapvizet fogyasztottak a gyerekek, de most hűtve és szűrve még finomabb lesz! – jegyezték meg a pedagógusok. Ignác Milos, 8. osztályos tanuló saját bevallása szerint bár nagy a kísértés, de a cukros üdítőkkel szemben a vizet részesíti előnyben, és arra biztat mindenkit, hogy szerezzen be hasonló víztisztító berendezést a következő generációk érdekében.

– Megdolgoztunk érte! – jelentette ki Szabóné Kudomrák Zsuzsanna igazgató, és ezzel arra utalt, hogy a média szakkörösök egy reklámfilmet készítettek arról, hogyan vigyáznak a rendre és a tisztaságra az iskolában. Ezt a kisfilmet töltötték fel az alapítvány honlapjára, így sikerült támogatást nyerniük ahhoz, hogy a takarékosságra és az egészségtudatosságra való nevelést tovább folytathassák.

– A magyar gyerekek számára természetes, hogy otthon kinyitják a csapot, és folyik belőle a víz, de ez nincs így a világ más részein – mondta az átadáson Áder János, a Kék Bolygó Alapítvány elnöke. – Sok helyen fertőzött a víz, és Afrikában a gyerekek napi 3-4 órán át gyalogolnak, hogy iható vizet vigyenek a családnak. Becsüljük meg, hogy nekünk jó minőségű ivóvizünk van!