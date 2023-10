Olyan közlekedési káoszt eredményezett az ingyenes parkolás Balatonföldváron 2016 előtt, hogy valahogy rendezni kellett a helyzetet. Miután újra bevezették, a zöldterületeken és az úttest két oldalán megszűnt a parkolás.

– Teljes mértékben hozta az elvárásokat. A Balatonföldváron élők és az üdülőtulajdonosok egy városkártya birtokában kedvezményesen parkolhatnak évi 10, illetve 20 ezer forint fejében. Az ideérkező vendégek automatán keresztül tudnak fizetni, mondta Holovits Huba polgármester. Balatonföldváron három övezet van, ezek mindegyike a nyári időszakban fizetős.

– Éves szinten 40 millió forintos bevételt hoz Balatonföldvárnak a parkolás, ami a város 1 milliárd forintos működésének 4 százaléka. Tehát nem a befolyt összeg miatt működtetjük a rendszert, hanem a forgalmi rend és a közterületek rendezettsége miatt – jegyezte meg Holovits Huba. Az elmúlt nyolc évben csak minimális szinten emeltek.

Zamárdiban 2018-ban tették fizetőssé a parkolást. Folyamatosan emelkedett, és azóta is növekszik a városba érkező turisták száma. Ez olyan terhelést jelent az infrastruktúrának, amit valahogyan ellensúlyozni kellett. – A rendszert az önkormányzat saját tulajdonú cége üzemelteti, és éves szinten 60–70 millió forintos bevételt jelent – mondta kérdésünkre Csákovics Gyula polgármester. Itt is kedvezményben részesülnek a helyiek és a nyaralók tulajdonosai.

– A Zamárdiban élőknek 3 ezer forint az éves bérlet, a nyaralótulajdonosoknak és a balatonendrédieknek pedig 5 ezer forint. A városvezető elmondta: azért volt szükség a parkolás fizetőssé tételére, mert előtte az ingyenes strandhasználat mellett nagyon sok kiadást jelentett a városnak a szemétszedés a Balaton leghosszabb szabadstrandján. Az ingyenességet szerették volna megőrizni, ennek viszont a parkolás lett az ára. Megtudtuk, az idei évben kevesebb pénzt dobtak be a várakozók az automatákba, a tapasztalat az, hogy inkább online váltanak parkolójegyet.

Balatonbogláron az idei évtől tették fizetőssé a parkolást. A parti övezetben óránként 400, a többi zónában 300 forintot kellett a parkolásért fizetni. Az első nyár tapasztalata az volt, hogy szabályozottabb a forgalom a városban, a bogláriaknak továbbra is ingyenes maradt a parkolás kártya kiváltásával. Augusztusig 72 millió forint bevételt jelentett a költségvetés számára a parkolás, amellyel a rendszer kiépítésének költségei megtérültek és innentől már csak hasznot termel Balatonboglárnak. Ezt a bevételt a jövőben út- és járdafelújításra, valamint a szabadstrandok fenntartására tervezik fordítani.

Fonyódon négy helyszínen van fizetős parkolás, amelyből tavaly 27 millió forint folyt be tavaly az önkormányzat kasszájába. Hidvégi József polgármester elmondta, az idén is hasonló összeget jelentett a parkolás a büdzsének és közben nem emeltek árat.



Negyedmilliárd forint felett a siófoki bevétel a parkolásból és a mulasztásból adódó pótdíjakból



Siófokon is fizetős a parkolás, de vannak olyan övezetek, amelyek szezonálisak, ott magasabb a parkolódíj is. Ott jelentős bevételt képez a parkolódíjakból befolyó összeg éves szinten. A siófoki városháza közlése szerint az idei évben januártól augusztusig 264,5 millió forintot szedtek be parkolódíjakból, bérletekből és pótdíjakból. Ez növekedés az előző évhez képest, hiszen 2022-ben 237 millió, 2021-ben pedig 153 millió forint volt a befolyt összeg.

Az eredményekhez hozzátartozik, hogy az idei évben változtak a parkolási díjak, és bővült a fizetős területek száma is, ráadásul a legtöbb településsel ellentétben a zöldrendszámos autóknak sem díjmentes a várakozás Siófokon.





Fotó: Németh Levente