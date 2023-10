Gyenes Szilárd családi gazdálkodó 2,5 hektáron ter­meszt évek óta mogyorót. Azt mondja, az időjárás az idén kedvezett a mogyorónak.

– A nyári csapadékos idő miatt szép lett a termés, teltek a szemek, a laboreredmények alapján magas a vitamin-, az ásványianyag- és az olajtartalma egyaránt – mondta a gazdálkodó. – Egy átlagos évben egy fáról 5-6 kilónyi mogyorót szedünk, most viszont többet tudunk betakarítani, jó közepes az idei termés – mondta el Gyenes Szilárd.

– Sikerült tavaly ősszel visszavágni az ágakat, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy az 1985-ben telepített ültetvény több termést hozott – jegyezte meg a gazdálkodó.

Balatonbogláron négy-öt fajtát termesztenek, a legnépszerűbbek a nagy méretű Barcelona és a római. Kisebb mennyiségben pörkölnek is mogyorót, és olaj is készül belőle.