Mikor érdemes fejvadászt bevonni és hogyan profitálhat az együttműködésből a megbízó cég? – Többek között ezeket a kérdéseket járták körül a szakértők a Profession.hu Backstage podcast legújabb részében.

A leggyakrabban olyan esetekben fordulnak munkáltatók fejvadász ügynökségekhez, amikor hiányzik a toborzáshoz a szaktudás, a kapacitás házon belül, amikor hirtelen növekszik meg a cég munkaerőigénye, vagy amikor a munkaerőfelvétel volumene eredendően annyira magas, hogy csak recruiter partner bevonásával lehet hatékony. Befolyásolhatja ezeket az igényeket továbbá a szervezeten belüli aktuális munkaerő, a fluktuáció mértéke, a növekedésre való törekvés vagy a minőségi csere igénye egy adott szakterületen.

A leggyakoribb, toborzásnál elkövetett hibák

Számos cég elköveti azt az alapvető hibát, hogy nem adatok alapján választ megfelelő csatornát vagy csatornákat a toborzáshoz, hanem a megszokás szerint, és a folyamat során egyszerre mindig csak egyet használ belőlük. Bár egy feladott hirdetéssel járó kiadás könnyebben kalkulálható, azonban egyetlen csatorna használata elnyújtja a toborzási időt a többcsatornás szolgáltatáshoz képest, ami hasonlóan – adott esetben lényegesen nagyobb – kiadással fog járni a cégeknek, csak ez nem azonnal realizálódik. A kieső munkaerő pótlása a kollégákra hárul, akiknek a túlórával töltött idejét ki kell fizetnie a munkáltatónak, emellett a huzamosabb ideig fennálló hasonló helyzetek okozhatnak elégedetlenséget a dolgozók körében, ami végső esetben akár további felmondásokhoz is vezethet. A házon belüli toborzás pedig mindenképpen kisebb-nagyobb mértékben kapacitásokat fog lekötni a folyamatot végző kollégák esetében is. Ha pedig sikerül felvenni az új munkatársat, még mindig nincs garancia arra, hogy be is fog válni.

Milyen a hatékony toborzás?

„Hatékony toborzással viszont csökkenthetőek a munkaerő hiányával kapcsolatos kockázatok. Akkor lehet a leginkább kockázatmentes a folyamat, ha az a lehető legalacsonyabb idő alatt lezajlik. Ehhez érdemes minél több olyan csatornát bevonni, ahol potenciálisan releváns jelölteket szólíthatunk meg. A releváns eszközök kiválasztásához érdemes lehet egy olyan partner bevonása, amely nagy adatmennyiséggel rendelkezik a munkaerőpiacon. A kiválasztott csatornákat pedig fontos, hogy egymással párhuzamosan használjuk, ezzel növelhető a toborzás hatékonysága és lecsökkenthető a megfelelő új kolléga megtalálására szánt idő” – fogalmazott Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője. A fejvadászattal foglalkozó vállalatok rendszerint garanciát is vállalnak: ha a próbaidő alatt kiderül, hogy nem válik be a kiválasztott munkaerő, másik jelöltet javasolnak.

A fejvadász szakterületen dolgozó szakemberek éppen a különböző speciális munkáltatói igényeknek való megfelelés és a hatékonyság érdekében általában meghatározott területekre specializálódnak, ahol széleskörű és aktív kapcsolati hálót alakítanak ki, valamint valós idejű ismereteket szereznek mind a piaci viszonyokról, mind az adott szakterülethez és konkrét megbízó céghez kapcsolódó lehetséges igényekről – például, hogy milyen az adott munkakör vagy cégkultúra és ehhez milyen lehet az ideális személy.