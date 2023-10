Cukorgyár, posta, OTP – ezek voltak fiatalkorának munkahelyei a máig megőrzött személyi adatlapja szerint. Amikor az újságnál munkába állt, az volt a feladata, hogy minden reggel 75 ezer példányt juttassanak el a somogyiak otthonaiba.

– Az akkori terjesztési struktúra más volt, mint a mai, mert ez már egy magánterjesztői hálózat, a cég sajátja – emlékezett a régi időkre Lantos Imre. – Hatalmas élmény volt belecsöppenni egy nagy tudású szerkesztőség munkájába, amelyet előbb Jávori Béla, majd Kercza Imre vezetett évtizedeken át. A lapkiadó akkori igazgatója Balajcza János volt. Kezdetben nem voltak kézbesítőink, akkoriban ugyanis még a postai dolgozók vitték ki az előfizetett lapokat. Előbb három kolléga munkáját koordináltam, majd terjesztési csoportvezetőként heti értékeléssel tartoztam. A megyét négy részre osztottuk fel, és a saját területünkön postalátogatásokkal erősítettük a kapcsolatot a kézbesítőkkel.

Lantos Imréhez tartozott a siófoki körzet, benne Tab és a Balaton-part jelentős része Balatonboglárig bezárólag. A munkája rengeteg, mindennapos utazással járt.

1993 szeptember elsején állt fel a magánterjesztői hálózat, ő közben tett egy kis kitérőt a Maraton reklámújságnál. Lantos Imre a Somogyi Hírlapnál jelenleg is régióvezetőként dolgozik, s most is Siófok a területe, ugyanakkor a Kaposvártól északra fekvő településekért is ő felel, egészen Balatonszemesig.

Lantos Imre nyugdíj mellett is dolgozik, már hat és fél éve, vállalkozási formában. Állítja: az írott sajtó hőskorától egészen napjainkig nagyon tartalmas, boldog éveket élt át.

Az ország és a sajtó is átalakult és mindezeknek tanúja lehetett az elmúlt évtizedekben, belülről figyelhette meg mindazt, ami ma már sajtótörténelem – jegyezte meg a jubileumról.

Három csodálatos gyermeke van és négy unokája született. Hobbija a kerékpározás, és – mint mondta – szeretne még sokáig dolgozni és bringázni a somogyi utakon.



Fotó: Lang Róbert

A Roboz István-díjat is kiérdemelte a munkájával

– A munkámban abban is nyertem örömöt, hogy nagyon sok kézbesítőkollégát megismerhettem – idézte fel a régióvezető. – Nagyon sok jó emlékem van, a nehézségek ellenére is. Sikernek értékelem, hogy Roboz István-díjat is kaptam a munkámért, ami nem az én érdemem volt, hanem a hozzám tartozó kollégáké, miután akkortájt tervteljesítést hajtottunk végre. Megtartottuk az előfizetőket, és jó kapcsolatot ápoltunk velük főként vidéken.