A K&H e-sport kutatása alapján már az emberek 65 százaléka korunk szellemi sportjának tartja az e-sportot, ami egyre nagyobb teret követel magának a profi klubokban és a szurkolók között is. Fontos ezért, hogy hazai szinten is teret kapjanak a legelhivatottabb tehetségek, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok. A bajnokság és a nemzeti válogatott támogatása mellett azonban abban is aktív szerepet vállalunk, hogy a széles közönséggel megismertessük és elismertté tegyük ezt a fiatal, de szédületes sebességgel fejlődő sportágat.