Bodor Emma Budapestről érkezett Kaposvárra, hogy részt vegyen a Molekuláris Hematológia Konferencián. – Az a célom, hogy minél többet megtudjak az orvosi témákról és örülök, hogy ez a konferencia nyitott a diákok felé – mondta el a fővárosban tanuló fiatal, aki utolsó éves gimnazista és az orvosi pályán szeretne tovább tanulni. Stigráth Lenkének gyakorlati része tetszett a legjobban a programoknak, csapatokban fedezték fel a különböző állomásokat. – A sebészet és az állatorvosi szakma érdekel a legjobban, de itt is nagyon sok hasznos információt gyűjtöttem – mondta el a tizedikes Munkácsys gimnazista.

Fotó: Lang Róbert

– Nagyon tetszettek a vérvizsgálatok és az előadásokon is sok mindent megtudtam a hematológiáról, hogy mennyire szerteágazó része az orvoslásnak – mondta el Bosnyák Vivien. Gyallai Katalin, kaposvári Munkácsy Gimnázium igazgatója elmondta: örül, hogy augusztusban kaptak megkeresést a kórháztól és hatvanhat diákjuk érkezett a konferenciára. – Elsősorban a természet-tudományos képzésen részt vevő tanulók jöttek, akik szeretnének a jövőben az orvostudomány, a gyógyszeripar és a járulékos tudományágak területén elhelyezkedni és most naprakész szakmai információkat kaptak tudományos szakemberektől – jegyezte meg Gyallai Katalin.

A szakmai konferenciát hatodik alkalommal rendezték meg és számos új molekuláris szintű változásról is beszámoltak.

Fotó: Lang Róbert

– Óriásit változott a betegeink diagnosztikus lehetősége, például eddig egy-két tulajdonságra tudtunk vizsgálni heveny fehérvérűségben, krónikus limfoid leukémiában szenvedő betegeket, most már 50 géntulajdonságra vizsgálhatunk, amely a gyógyításban óriási szerepet játszik – mondta el Egyed Miklós, a Kaposi Mór Oktató Kórház Hematológiai Osztály vezetője. A professzor kiemelte: új gyógyszerek is megjelentek, amelyek az időskori fehérvérűségben segítenek, amely korábban gyors lefolyású, halálos betegség volt. Megjegyezte: nem titkolt céljuk volt az is, hogy felkeltsék a diákok orvos-, gyógyszer- és egészségtudományok, valamint a kutatás iránti érdeklődését. – Talán a jövő tudósait látjuk vendégül és bízom benne olyan élményt visznek haza, amelyre később emlékezni fognak – mondta el a professzor. A konferencia pénteken és szombaton folytatódik.

Fotó: Lang Róbert