A találkozón kiderült, hogy az egykori kiváló művelődésiház-igazgató, Zakár Antal ismerte fel, hogy szervezett keretek között, változatos programokkal elviselhetőbbé, tartalmasabbá tehetők a szépkorúak mindennapjai. A klubvezetői stafétát tőle Berkesné Hegedűs Márta vette át, aki 36 éven át segítette, ebből 25 évig vezette a szervezet munkáját. A közösség számára havi egy klubösszejövetelt szerveztek különböző témájú előadásokkal, kisebb csoportokban pedig diabéteszklub, agytorna-, angol nyelvi foglalkozásokon, számítástechnika-tanfolyamon, okostelefon-képzésen vettek rész. Évente két alkalommal kirándulást, színházlátogatást szerveztek, a dalos ajkúak pedig a Kolping kórusban énekelnek. Eljutottak külföldre és hazánk legszebb vidékeit is felkeresték, táncosaik hosszú időn keresztül Andorka Sándorné vezetésével értek el szép sikereket. Mindvégig meghatározó szerepet töltöttek be a város életében, különféle rendezvények, ünnepségek állandó résztvevőivé váltak. A Covid azonban a közösség életében is nyomot hagyott: csökkentek a létszámok és a kiscsoportos programok. Jelenleg kirándulásokra, szomszédolásokra, klubösszejövetelekre hívják a tagságot. A fiatalabb korosztályhoz tartozó tánccsoport leginkább sortáncokkal lép fel, mint ahogy tette ezt az ünnepségen is.

Berkesné Hegedűs Márta klubvezető beszámolójában a közösség legfontosabb jellemzőit emelte ki, az elmúlt negyven év legfőbb történéseit pedig a Torondy Márta által összeállított diavetítésből ismerhették meg a vendégek. A jó hangulatot Tóth Attila humoros verssel alapozta meg, amit a táncosok tovább fokoztak, de fellépett az esten Kossuth Lajos leszármazottja, Kossuth Gergő nosztalgiaegyveleggel.

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek somogyi szövetsége elnöke emlékplakettet adott át a szervezet tagságának és a klubvezetőnek, Berkesné Hegedűs Márta kiváló munkáját pedig a klubtársai nevében Gresó Györgyné köszönte meg egy gyönyörű virágkölteménnyel. A közösséget és a rendezvényt jelentősebb összeggel támogató önkormányzat jóvoltából megvendégelték a jubileumi rendezvény résztvevőit, majd előkerült a születésnapi torta is. A nap táncmulatsággal ért véget.