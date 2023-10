„Ismét egy nagyot léptünk előre – mondta a Siófoki Híreknek Jámbor Tímea, a Siókom cégvezetője. – A hulladékos piac átrendeződés alatt áll, júliustól állami fennhatóság alá került a hulladékgazdálkodás. Egyelőre december 31-ig szerződtünk az állami koncesszor, a Mohu által kijelölt régiókoordinátorral a hulladék térségi begyűjtésére; nyári tevékenységünkkel is elégedettek voltak, bízunk benne, hogy januártól, amikortól új szerződéseket kell kötni a feladatokra régiós szinten, továbbra is számítanak a munkánkra.”

„Kistérségi és régiós, valamint konzorciumi szinten is azon dolgoztunk 2014. után, hogy a város és a környék hulladékgazdálkodását rendbe tegyük – emlékeztetett dr. Lengyel Róbert siófoki polgármester. – Ez sikerült is, míg hosszú időn át veszteséget termelt az üzletág, addig a Siókom ma már nyereséggel működik. Idő közben azonban a hulladékgazdálkodási feladatok és ezáltal az is, hogy melyik településen ki szállítja el a hulladékot az önkormányzati feladatok közül kikerültek, de remélem – és ezt polgármester kollégáim, valamint a szolgáltatással elégedett lakosok nevében is mondhatom –, hogy a Siókom kellően bizonyította felkészültségét és januártól is folytathatja, az eddig megszokott szolgáltatási színvonalon. A hulladékgazdálkodási régiót alkotó települések konzorciuma ennek érdekében most saját erőből, az eszközhasználati díjakból befolyt bevételből és a megtakarításokból finanszírozta a négy új jármű beszerzését.”

forrás: siófok.hu