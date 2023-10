Több évtizedes munkáját csütörtök reggel munkahelyén köszönte meg Szilágyi Ádám ügyvezető. – Büszkék vagyunk arra, hogy olyan vállalati kultúrát, munkakörülményeket sikerült kialakítanunk, ami arra ösztönzi a dolgozókat, hogy minél tovább maradjanak nálunk – emelte ki az ügyvezető.

– Régen kihalásos alapon lehetett bejutni a KVG-hez, nagy szerencsém volt, hogy egy ismerősöm beajánlott – mesélt a kezdetekről Károlyi József. – Tizennégy éven át dolgoztam gépkocsirakódóként, de tevékenykedtem a kertészetnél, majd a mérői szeméttelep vezetője, vagy inkább mindenese voltam – tette hozzá.

Most a hulladékkezelő központban dolgozik, folyamatosan képezte magát, hogy megfeleljen az elvárásoknak. – Másfél évem van a nyugdíjig, de felajánlották, hogy maradhatok és ha az egészségem engedi, így is teszek – mondta. Korábban szabadidejében gyógynövényeket gyűjtött, most pedig másik szenvedélyének, a horgászatnak hódol.