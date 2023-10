Azt tartják, a kor nem érdem, hanem állapot. Meg azt is: ugyan a „szépkor” szép kifejezés, de ha fel kellene sorolni, mi a szép az öregkorban, bizony nem menne túl könnyen. Persze mindez hozzáállás kérdése, s így az érintettek – a negatív vonatkozások mellett – minden bizonnyal megtalálnák korukban a valódi szépséget. Merthogy a beteljesült élet, a bölcs derű, a hasznosságtudat, a családban, a kisebb-nagyobb közösségek és a mély hit ereje mind-mind reményforrás. A tekintetben legalábbis, hogy érzékelhető: másokat is hasonló gondok-bajok nyomasztják, és nem vagyunk egyedül. Korunk szentje, calcuttai Teréz anya szerint e század leprája a magány. A magány ellen pedig védekeznünk kell. Nem várható, hogy a gyerekek, az unokák ugyanúgy „csüngnek” rajtunk, mint korábban, így aztán célszerű időben gondoskodni önmagunkról. Mi lesz velünk, ha megöregszünk? Merthogy e tekintetben mindenki egyenlő, hacsak idő előtt nem int bennünket maga mellé az égi rendező…

Október az idősek hónapja, és örvendetes, hogy legalább ilyenkor nagyobb figyelmet kapnak az előttünk járók, kiknek érdemes figyelni a szavára, bölcsességére, hiszen mögöttük ott az egész élet. A fiatalok egy része mindezt nem tartja trendinek, s az „ide nekem az oroszlánt” égisze alatt szervezi napjait. Egyet azonban elfelejt: minden elmúlik egyszer, az évtizedek sodrásában a test megöregszik. A lélek azonban fiatal marad. Világhírű festőművészünk, Szász Endre, ki élete utolsó 2 évtizedét Várdán töltötte, hetvenen túl is azt mondta, a lelke nem öregedett meg. Igaz, a lélek kortalanságáért nekünk is tennünk kell, hiszen szókimondó barátainktól gyakran megkapjuk: öregem, hogy megöregedtél!

Ez valóban így van, ezért aztán egyre inkább eszünkbe véssük: érdemes felfedezni a mindennapok örömét, s az sem baj, ha a körülöttünk lévő szépkorúakra szánunk némi időt. Merthogy a szépkor egyszer utolér bennünket, s ilyenkor – jó esetben – a ránk vetülő fokozott szeretet gyógyír. S nemcsak októberben, az idősek hónapjában…