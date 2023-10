Történelem és irodalom kapaszkodik egybe a Somogy legújabb számában, amelynek köszöntőjében Szakály Sándor történész, a folyóiratot megjelentető Berzsenyi társaság elnöke ezúttal is utal arra: támogatás nélkül akár veszélybe is kerülhet a hazánkban egyedüliként a vármegye nevét viselő, több mint fél évszázados periodika megjelentetése.

A Somogy ezúttal is gazdag tartalommal jelent meg, szerencsére zömében somogyi vonatkozású írásokkal. Például Vidovics Ferenc főispán „összeesküvési” peréről Kiss Dávid „olvasatában”, de említhetnénk Rácz János írását az 1951-es „szocialista törvényesség” bemutatásáról. Farkas Gábor a szélsőjobb, a szélsőbal és a hazai katolikus egyház viszonyát veszi nagyító alá.

Tüskés Anna az 1956-os forradalom tiszteletére és emlékére kiadott francia költészeti antológiát elemzi, magyarra fordított pazar válogatást közölve az 1966-ban megjelent kötetből. Juhász Zsuzsa prózája mellett Farkas Gábor, Halmai Tamás, Biernaczky Szilárd és Tóth Gyöngyi verseit olvashatjuk, ki reményekből alkot verssorokat és „Emlékekből napsugarat”. Süli Attila a Petőfi200 kapcsán a szabadságharc költőjének katonai pályafutásáról írt.

A Somogy elköszön Pomogáts Béla irodalomtörténésztől, akinek ravatalánál Komáromi Gabriella búcsúzott a Berzsenyi társaság nevében. Éppúgy, mint e folyóirat lapjain – többek között azt nyomatékosítva: „Pomogáts nem volt szobatudós, tudós volt és közéleti ember (…), maga volt a visszafogottság, a racionalitás, a józan érvelés. A gondolataira csodálkoztunk rá akkor is, ha olvastuk, akkor is, ha hallgattuk. No meg, a ma már oly ritka enciklopédikus tudásán ámultunk.” A folyóiratban elköszönnek Pomogáts Béla irodalomtörténésztől.