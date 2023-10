– A hosszú hétvégére már tele vagyunk – mondta Tóth Gergely, a CE Pláza Hotel tulajdonosa. Hozzátette: jók a kilátásaik az őszi szünetre is, de ott még hétköznapokra vannak szabad helyek.

– Később kezdődik, október 27-étől tart majd az őszi szünet, ezért csak most indul meg az intenzívebb foglalás – tette hozzá. – Általános tapasztalat, hogy egyre szívesebben utaznak az emberek ősszel.

Tóth Gergely szerint azokon a szálláshelyeken, ahol folyamatosan érdekes, tematikus programokkal várják a turistákat, egész évben van forgalom.

– Jellemzően a hétvégéken érkeznek hozzám turisták, múlt héten például egy idős házaspár pihent nálam csütörtöktől szombatig, ami nem gyakori, de előfordulnak ilyen igények is – mondta Lajos Beáta, a Boathouse Balatonlelle tulajdonosa. Hozzátette: a turisták ilyenkor nem nyaralnak, hanem „őszelnek”, élvezik a békés és csendes Balatont.

Idehaza a Balatont részesítik előnyben az ősszel útra kelők, a külföldi úti célok közül pedig az egyik legjelentősebb repülőjegy-foglaló oldal adatai szerint ilyentájt Barcelona és Róma a legnépszerűbb a magyar turisták körében.

S van egy olyan réteg is, amelyik szívesen utazik a hidegből a melegbe, vagyis egzotikus utakat részesít előnyben. – Ők akkor kelnek útra, ha beköszönt a hideg időjárás – mondta kérdésünkre Wimal Morapitiye, a Jetwing Travel tulajdonosa. – Nekünk ez a specialitásunk és számunkra most kezdődött a főszezon. Ilyenkor sokan érdeklődnek Mauritius, a Maldív-szigetek, Thaiföld, Srí Lanka és a Seychelle-szigetek iránt – tette hozzá. – Nyáron a turisták inkább a közelebbi, európai országokba utaznak, de ősszel, valamint télen eljön a szezonja az egzotikus utaknak.

Wimal Morapitiye hozzátette: az a tapasztalata, hogy jóval többen tehetik meg manapság, hogy ezekre a drágább utakra befizessenek, mint nagyjából tíz éve. Ezzel szemben Solymos Gábor, a Hermes Tours vezetője arról számolt be, hogy náluk az idei ősszel inkább az olcsóbb, egynapos utak iránt van igény.

– Azt látjuk, hogy megtorpant egy kicsit a kereslet szeptemberben és kevésbé költenek az emberek hosszabb utakra – mondta. Hozzátette: az izraeli konfliktus miatt más földrészekre nem indulnak el, inkább rövidebb, európai városlátogatásokat választanak. Ezek közül nagyon népszerű Prága és Krakkó.

Jó idényt jeleznek a foglalások

Az október 23-i hosszú hétvégére 324 ezer vendégéjszaka-foglalás érkezett eddig a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba, közölte lapunkkal a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ez 7 százalékkal jobb a tavalyi előfoglalási számoknál, tették hozzá. A szállásszolgáltatók által beküldött adatokból az is látszik, hogy a lefoglalt éjszakák mintegy kétharmada, 63 százaléka belföldi vendégektől származik és 62 százalékuk vidéki szálláshelyekre szól.

Az előfoglalások alapján a turisztikai térségek közül a Balaton a legnépszerűbb ezen a hétvégén, ahova országhatáron kívülről és belülről is érkeznek turisták.

Nagyatádon az ősz a csúcsszezon

Az ősz a csúcsszezon a nagyatádi Hotel Solar számára, ám idén nem lesznek nyitva az őszi szünetben. – Nem zárunk be, de időszakos leállásaink lesznek év végén, amikor kevesebb a vendég és műszaki feladatokat kell végezni – mondta Nagyné Huszár Andrea. Elárulta azt is, sok kirándulócsoportot várnak őszre, és szerveznek is több kirándulást a környékre. Ezeket különösen kedvelik a vendégek, s ilyenkor a gyógyfürdőbe és a kúrákra is érkeznek vendégek.