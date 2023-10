A szakmai előadásokon túl személyes tapasztalatcserére is lehetőség nyílt, az eseményt az ellátottak műsorszámai színesítették. Ekkor zajlott a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által, az „Én fejlesztő fogim” címmel, több kategóriában meghirdetett pályázat eredményhirdetése is. Bogdán Erzsébet, a berzencei Szeretet Integrált Szociális Intézmény új ellátási formájában, az úgynevezett támogatott lakhatásban élő ellátottja is elküldte pályázatát. Készített egy zenés fotós összeállítást a társaikkal közösen végzett, fejlesztő foglalkoztatásban megvalósuló munkákról. A berzencei pályázó a beérkezett szavazatok alapján kategóriájában az ötödik helyen végzett a húsz pályamunka közül.