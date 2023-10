A 2023/24-es tanév különösen fontos a Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola életében, hiszen a fonyódi szakképzés most ünnepli a 60., az iskola önálló intézményként az 50. születésnapját.

-Sok hagyományos rendezvényünket indítjuk már szeptember első heteiben a tanulás mellett.- kezdte meg tanévnyitó beszédét Homor Judit igazgatónő, aki kitért arra is, hogy a kaposvári pályaorinteációs rendezvényre is készülnek amire október 18-19-én mennek.

forrás: Fonyódi Hírmondó