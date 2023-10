Nincs ez másképp a bőszénfai szarvasfarmon sem, ahol a hétvégén igazi őszi programot szerveztek a trófeamustra körítéseképp. Fogaton és traktoron is be lehetett járni a látványban páratlan területet, vadasparki sétát tehettek a látogatók, és az állatsimogató is sok gyermeket vonzott. Egy átlagos hétvégéhez képest két és félszeresére nőtt a látogatottságuk, számolta össze Nagy János, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (MATE) vadgazdálkodási tájközpontjának vezetője.