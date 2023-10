Neszményi Zsolt főispán arra kérte a mellrák elleni séta résztvevőit, hogy menjenek el szűrésekre, hiszen az időben felismert emlőrák jól gyógyítható. – Kérem tegyenek meg önök is mindent a saját egészségükért a családjuk, valamint saját maguk érdekében is. Mi azért dolgozunk, hogy minden hölgy sokáig egészségesen élhessen.

A mellrák elleni sétán résztvevők rózsaszín ruházattal és lufikkal fejezték ki eltökéltségüket a betegség elleni küzdelemmel, a férfiak kék színű szalagot és lufit vittek magukkal, hiszen habár kevesen tudják, de őket is érinti a betegség.

– Orvosi pályára készülök és azt veszem észre, hogy a korosztályunk nem figyel oda eléggé az egészségmegőrzésre, de sajnos a szüleim generációja sem. Pedig az orvostudomány mai állása szerint sok betegség gyógyítható, ha időben felismerik Somogyvári Kincső, a Munkácsy Mihály Gimnázium 11-ik osztályos diákja. Hasonló véleményen volt osztálytársa a szintén orvosnak készülő Szekér Rebeka is. Krista Ágnes is fontosnak tartja a szűréseket, ezért is jött el a sétára. – Szerintem ki kellene terjeszteni fiatalabb korra is a szűréseket, jó lenne, ha 40 év felett is vizsgálnák a nőket, mondta Ágnes, aki rendszeresen részt vesz a kötelező vizsgálatokon.