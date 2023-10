Az embert mindig akkor érik a legkellemetlenebb dolgok, amikor valamiért sietne. Pont ilyenkor ömlik ki a kávé, koccan az autóval, és találkozik azokkal az embertársakkal, aki rá tudnak pakolni erre a feszültségre.

Igyekeztem gyorsan hazaindulni a minap, de be kellett térnem a boltba. Az egyik vásárló a szemem láttára szórta át a másik kosárba a szemetet, a blokkot és a reklámújságot. Megjegyeztem neki, hogy egy méterre található a szemétgyűjtő is... Persze, kikérte magának, mondván: ha nem tetszik, dobjam ki én. Így is tettem, majd elindultam a dolgomra. Ahogy fizettem volna, az előttem álló idős férfi megkért, tolnám-e előre az élelmiszerekkel teli kosarát, míg visszasiet valamiért. Ahogy visszaért, a fizetésnél kiderült, húsz forinttal kevesebb pénze van, mint kellene. Nagyon örült, hogy itt is kisegítettem. Megvárt az üzlet előtt. Frissen szüretelt szőlőt vett elő nekem hálából az autójából. Találkozásunk kicsit elterelte a figyelmemet a pénztárosról, akitől előre elnézést kértem a lassabb pakolásom miatt. Nem nagyon érdekelte a mindkét kezemben lévő ideggyulladás, vágott rá egy grimaszt és már tolta is rám a következő vásárló élelmiszereit.

Egyik kollégám azt tanácsolta, akkor fizessek, ha már mindent bepakoltam. Más nyer időt, hogy tanakodik, készpénzzel vagy kártyával fizessen-e, addig elrakja az árucikkeket.

Tudom, hogy az idő az egyik legnagyobb kincs, de valójában a nagy rohanás alatt sem kerül semmibe embernek maradni.