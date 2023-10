Sült tök illata csalogatott a siófoki Krúdy iskolába. A bejáratnál a Somogyi Helyi Termék Egyesület termelői őszi csemegéket kínáltak. A savanyított zöldségek mellett különböző mézek, füstölt húskészítmények, friss péksütemények, lekvárok, gyümölcslevek, sajtok csalogatták a vásárlókat. Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke köszöntőjében a helyben termesztett portékákra hívta fel a figyelmet, amelyek kiváló alapanyagul szolgálnak egy étel elkészítésekor.





Az iskolában sürögtek-forogtak a diákok a konyhán. Négy csapat mérte össze sütő-főző tudását. Négy órájuk volt a teljes menüsort elkészíteni. – Hagymából, sárga- és fehérrépából mártást készítek és baconbe göngyölt filézett nyúl combot sütök ki – mondta el Kiss Alexandra, Krúdys szakács tanuló, aki a versenyre még csirke krémlevest, valamint bulgurból nyúlpiláfot alkotott karamellizált körtével. Leányvári Krisztina szakoktató elmondta: a tanulók amerikai almás pitét, pogácsát és a tortára kézzel készült macicsaládot alkottak marcipánból.

Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő kiemelte: a Krúdy iskola rendkívül sokszínű intézmény, küldetésük a tradíciók megtartása mellett a minőség garantálása és megújulás. Utóbbit segíti a szerdán átadott tankonyha, amelyben a jövő balatoni szakembereit képzik. Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja elmondta: a képzés az alapja a minőségi vendéglátásnak és a versenyek azért fontosak, mert visszaigazolást adnak, hogy a siófoki diákok akár egy fővárosi iskola tanulóihoz hol állnak, milyen szinten vannak. Kiemelte: nem szégyen attól tanulni, aki előrébb tart a szakmában. Tóth Krisztina, a Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium igazgatója elmondta: 31. alkalommal rendezték meg a Krúdy Napot a fenntarthatóság jegyében. A gasztronómiai megmérettetés mellett országos prózamondó, turisztikai, kereskedelmi-és logisztikai versenyen is megmérettették magukat a diákok. A pályaorientációs workshopon a duális partnercégek mutatkoztak be és akadályversenyen is részt vehettek a diákok.