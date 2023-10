Az ötödik osztályos kislány korábban a megyei közlekedési versenyt, majd az országosat is megnyerte korcsoportjában, így kvalifikálta magát a nemzetközi versenyre. Felkészítőtanára édesapja, Fritz Péter pedagógus, aki évek óta tanítja a közlekedés szabályait a Balatonhoz közeli intézményben.Lapunknak elmondták: a versenyzőknek elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk a tengerparti Bar városában szervezett döntőben. Egy jelzőtáblákkal felszerelt, szabályossági pályán tekertek végig biciklivel, és VR-szemüveget is kellett használniuk az egyik feladathoz. A csapatversenyen húsz ország képviseltette magát. A szerb csapat győzött, a csehek végeztek a második, a lettek a harmadik helyen. Magyarország csapata a 11. helyet szerezte meg.

– Jól szerepeltek a magyarok, bár kicsit csalódottak voltak a gyerekek, mert nyilván nyerni akartak – mondta Fritz Péter. – Voltak olyan feladatok, melyeket itthon is teljesíteni kellett már a versenyeken, és újak is szerepeltek a programban. Sajnos próba nem volt, élesben kellett mindent azonnal megoldani.

Fritz Péter elmondta, a diákok repülős utazásáról és egyenruhájáról a Magyar Autóklub gondoskodott. A szülők és oktatók egyénileg, kocsival mentek a csapat után. A nemzetközi döntőnek jövőre Párizs ad majd otthont. Marosi Gábor