A Lukács Károly Városi Könyvtár adott otthont a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Somogy vármegyei regionális találkozójának, amelyen somogyi, tolnai, baranyai és zalai könyvtárosok találkoztak. Az egész napos program részeként meglátogatták a kalandparkot, a magasösvényt, a Gömbkilátót és a Kishegyet.

Természetesen szakmai tanácskozás is helyet kapott a programban, így a könyvtár népszerűsítéséről, a feldolgozói tevékenységről, valamint helyi kuriózumokról is szó esett. Így a harmincöt résztvevő könyvtáros hallhatott arról is, hogyan működik a 2020-ban a Platán strandon beindított strandkönyvtár.