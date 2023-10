Már az elmúlt hosszú hétvégén is sokan keresték fel a somogyi sírkerteket. Több látogatóra viszont majd október utolsó hétvégéjétől számítanak. Azonban nem mindegyik sír gondozott még az ünnepek környékén sem, ilyenkor a közmunkások segítenek be.

Bertók László Vése polgármestere érdeklődésünkre elmondta, sajnos egyre több az elhanyagolt emlékhely a temetőben, ezért az önkormányzat dolgozóinak kell rendbe tenni a sírokat. – Kis túlzással, de éjjel, nappal kint vannak a munkások a sírkertben – fogalmazott a település vezetője. – Körülbelül negyven elhanyagolt emlékhely található a temetőben. Nem akarunk levelezni a családokkal és a hozzátartozókkal arról, hogy tegyenek rendet, inkább megcsináljuk mi, hogy az ünnepekre szép környezet fogadja a látogatókat – tette hozzá Bertók László.

A pogányszentpéteri temetőben kedden kezdték el lekaszálni a füvet a közmunkások, és plusz hulladéktárolókat is kihelyeztek. Flinger Tamás polgármester lapunknak elmondta, a lehullott falevelekkel naponta kell „harcolniuk”, ezért a közmunkások most minden idejüket a sírkertben töltik el. Flinger Tamás arról is beszélt, a síremlékek többsége gondozott, kevés az elhanyagolt. Kaposmérőben is karbantartott környezet fogadja az emlékezőket. Prukner Gábor polgármester elmondta, mindent megtesznek azért, hogy rendezett legyen a sírkert, a hétvégétől pedig a biztonságra is odafigyelnek. Polgárőrök vigyáznak majd a látogatókra.

A kaposvári keleti és a nyugati temetőt már hetek óta takarítják a Somogy Temetkezési Kft. munkatársai. Puskás Béla szenior igazgató megkeresésünkre elmondta, csak a keleti temetőben több mint 600 fa található, melyek egészen decemberig hullajtják levelüket. – Sajnos minden évben visszatérő probléma, hogy a cserepes virágokat ellopják a sírokról – emelte ki Puskás Béla. – Igyekszünk odafigyelni, a polgárőrök és a rendőrök is járják a sírkerteket, de sajnos is így vannak tolvajok. A temetők környéki járőrözéseknek köszönhetően azonban autókat már évek óta nem törnek fel – mondta a szenior igazgató. Puskás Béla hozzátette, a kisebb temetők folyamatosan nyitva lesznek, a keleti és a nyugati reggel 6-tól este 8-ig várja a látogatókat mindenszentekkor és halottak napján.

Elfektetik a veszélyesnek tűnő sírokat A Somogy Temetkezési Kft. szenior igazgatója elmondta, felhívják az emberek figyelmét arra is, hogy az emlékhelyek között óvatosan közlekedjenek, nehogy egy sírnak nekiessenek és megsérüljenek. Puskás Béla kiemelte, minden parcellában található olyan régi sír, amelyikbe nincsen beépítve az úgynevezett acéltüske, ami arra szolgál, hogy biztonságosabbak legyenek az elemek. Ha a temetkezési kft munkatársai találnak veszélyesnek tűnő mementót, akkor elfektetik, nehogy valakire rádőljön.