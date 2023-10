Felújították a vízvári vízművet, a napokban megtörtént a műszaki átadás is, és hamarosan rákötik a rendszert a hálózatra. Összesen 530 millió forintos beruházásból valósították meg a helyi vízminőség-javító programot, és új, korszerű víztisztító rendszert építettek ki. A vízmű Heresznye és Bélavár lakosságának vízellátását is biztosítja, néhány éve egy új kutat is fúrtak.