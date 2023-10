Ahogy korábban már beszámoltunk róla, idén a Somogyi Vadásznap a KÁN Egyetemi Napokhoz kapcsolódik, így a Toponár adott helyszínt a vadászoknak.

A Kaposvári Szakképzési Centrum és a területi vadászkamara évek óta stratégiai partnerként működnek együtt, írják közleményükben majd arra is kitérnek, hogy hazánkban mindössze öt iskola folytat erdésztechnikus képzést, egyikük a Dráva Völgye, amely bemutatkozott a rendezvényen. A látogatók amellett, hogy megismerkedhetnek az intézményben folyó munkával, kipróbálhatták azt is, hogyan tudnak légpuskával célozni. A látogatók amellett, hogy megcsodálhatták a kiállított trófeákat, színes programokat láthatnak, köztük solymász- és vadászkutya-bemutatókat is.