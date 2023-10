Erről Poór Gyula, a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke beszélt lapunknak. Kiemelte, a polgárőrök eddig sem utasításra végeztek szolgálatot a déli határon, hanem önként vállalták a feladatot.

– Gyakorlatilag most a gombhoz varrják hozzá az inget azzal, hogy az Országos Polgárőr Szövetség alapfeladatai közé be akarják tenni a határvédelmet – fogalmazott Poór Gyula. – A szervezeten belül már több mint öt éve működik a határvédelmi tagozat. A déli országrészben lévő egyesületek eddig is gyakran láttak el szolgálatot a határon. Tavaly márciusban Pintér Sándor belügyminisztertől érkezett egy felkérés, hogy nagyobb létszámban lenne szükség a polgárőrök munkájára. Ennek a somogyi polgárőrök is eleget tettek, és tavaly tavasszal, valamint ősszel heti váltásban tizenketten önként és dalolva mentek Csongrád-Csanád vármegyébe. Többen félreértették a mostani tervezetet, és azt gondolták, hogy nekünk muszáj menni a határra „dolgozni”. Erről nincsen szó, és arról sem, hogy a polgárőröket beintegrálnák a rendőrség kötelékébe. Egyszerűen csak aktualizálják a több mint tíz évvel ezelőtt elfogadott törvényt – tette hozzá a Somogy Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke.

Poór Gyula arról is beszélt, a polgárőrség bűnmegelőzési feladatokkal felruházott, önkéntes civil szervezet, melynek feladata közé tartozik a közterületi járőr- és figyelőszolgálat. Munkájukkal védik és segítik a lakosságot. Azonban ha kapnak különféle felkérést, akkor eldönthetik, hogy belefér-e az idejükbe, vagy nem vállalják el. Somogyban jelenleg 85 polgárőr-egyesület működik, és összesen 2670-en végeznek önkéntes szolgálatot. Szó sincs kötelező szolgálatról, sem pedig beintegrálásról.