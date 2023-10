Az ősz a rákos megbetegedésekre való figyelemfelhívás, a megelőzési, szűrési lehetőségek tudatosításának évszaka. Szeptember a petefészekrák-tudatosság hónapja, októberben a mellrák elleni küzdelem van a fókuszban, majd a novemberi aktivitások a prosztatarákról és a hasnyálmirigyrákról szólnak. Szükség van erre a kiemelt figyelemre, hiszen évente hazánkban több mint 70.000 új megbetegedést regisztrálnak, és évente 16-17.000 embert halála vezethető vissza a rosszindulatú daganatos megbetegedésekre. A rákbetegségek sokféle ok miatt alakulhatnak ki, de az emlőrák, petefészekrák, prosztatarák és a hasnyálmirigyrák is azok közé a daganatos betegségek közé tartozik, melyek kialakulásánál az örökölt génállomány is nagyon meghatározó. A tudomány fejlődésének köszönhetően azonban ezeket a kockázatokat proaktívan ki lehet szűrni, nem kell megvárni a betegség kialakulását.

Hazánkban évente mintegy 8000 új mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak. A nők 7- 10 %-a érintett általa, elsősorban a 40 év fölötti korosztályok. Az emlőrák, ugyanúgy, mint minden ráktípus, genetikailag is öröklődhet. Az emlődaganatok mintegy 7 százalékánál bizonyított az öröklődés szerepe, a BRCA1 vagy a BRCA2 gén születéstől fogva fennálló mutációja. Ez a mutáció nemcsak örökletes lehet, hanem az idő múlásával is kialakulhat környezeti vagy más károsító hatásokra, akár véletlenszerűen is. A BRCA mutáció nemcsak az emlőrák, hanem a petefészekrák kockázatát is növeli.

A prosztatarák a második leggyakoribb daganatos megbetegedés a férfiaknál. Hazánkban évente mintegy 4.000, jellemzően 50 éves kor feletti, új beteget regisztrálnak, és mintegy 1.300 férfi halálát okozza. Kialakulhat genetikai vagy hormonális okok miatt, de életmódbeli tényezők is kiválthatják. A genetikai tényezők olyannyira fontosak, hogy a prosztatarákos betegek vér szerinti férfirokonainál kétszer gyakoribbak a prosztatarákos megbetegedések. Kettő vagy több prosztatarák által érintett szülő vagy testvér esetében ezen rizikó akár 5-10-szeresére is emelkedhet.

Évente 1.300-1.500 új petefészekrák megbetegedést regisztrálnak évente hazánkban, ez a nőknél a 6. leggyakoribb rosszindulatú elváltozás. Az idősebb nőknél gyakoribb a betegség kialakulása, mint a fiatalabbaknál; átlagosan a 60. életév környékén jellemző a megjelenése. A betegséget kiváltó okok többnyire ismeretlenek, de az esetek 5 -10 %-ában a petefészekrák kialakulása genetikai változásokra vezethető vissza (az ún. BRCA gén mutációira). Amennyiben a családban már előfordult mellrák vagy végbélrák, még az említett génhiba nélkül is nagyobb az esélye a betegség létrejöttének.

A hasnyálmirigyrák a mai napig a legtitokzatosabb és legfélelmetesebb rákfajta, aminek gyógyítása szinte lehetetlennek tűnik. Hasnyálmirigyrákban hunyt el Esterházy Péter, Steve Jobs és Patrick Swayze is. A legfontosabb kockázati tényező az életkor, mivel a hasnyálmirigy-daganat leggyakrabban az 50 év feletti korcsoportban fordul elő, de a megbetegedések 10-15%-ánál bizonyítható a családi halmozódás.

A rákbetegségeknél kulcsfontosságú, hogy minél előbb történjen a felismerés és a diagnózis, mert akkor sokkal nagyobb az esély akár a teljes gyógyulásra is. De az önvizsgálaton és a rákszűrésen túl vannak más korszerű eszközök is, amivel segíthetjük a korai felismerést.

Mindenki számára elérhető az a genetikai szűrővizsgálat, a Proaktív teszt, mellyel már az egészséges fiatal embereknél is meg lehet állapítani, hogy hajlamosak-e bizonyos betegségekre. Ez a szűrővizsgálat a rejtetten jelen lévő, de nagy kockázatot jelentő betegségekre hajlamosító géneket vizsgálja. Ha a proaktív genetikai teszt kimutatja, hogy mely tumorbetegségek kialakulására nagyobb a kockázat, akkor életmódbeli változtatásokkal, gyógyszeres kezeléssel vagy műtéttel késleltethetővé, de akár megelőzhetővé is válhat a betegség kialakulása. Azoknak, akiknek családjában halmozottan fordultak elő daganatos megbetegedések, ez a teszt különösen nagy segítség lehet egészségük megőrzésében.

Az új, genetikai alapú, személyre szabott megelőzés, illetve orvoslás a jelenleg elérhető legkorszerűbb módszer, a genetikai tanácsadással egybekötött vizsgálat elvégzése után lehetőség van az adott betegség vonatkozásában prevenciós terv felállítására is, mely a megelőzés sikerességét garantálja. Ne feledjük a daganatos betegségek esetén a korai diagnózis az egyik legfontosabb faktor, mely életet menthet! És ha a kockázatokat már a betegség kialakulása előtt ki lehet mutatni, akkor annál nincs korábbi diagnózis.