A voksolás első körében megoszthatta bárki javaslatát arra, hogy milyen nevet kapjon. A három leggyakrabban ajánlott becenév a fenyvesi kispöfögő, a fenyvesi füstös és a bereki kispöfögő voltak. A második körben az internetezők ezek közül választották ki a Fenyvesi Kispöfögő nevet.

Fenyvesi Kispöfögő

Forrás: Facebook



Megkerestük a balatonfenyvesi gazdasági vasutat üzemeltető MÁV Zrt.-t, hogy megtudjuk fontolóra veszik -e a sokak által javasolt becenév hivatalossá tételét.

A 490-es sorozatú gőzmozdonyok története 1905-ben kezdődött: a MÁV Gépgyár ekkor készítette el az első három 70. gyári jellegű mozdonyát a Görgényvölgyi Erdei Vasutak részére. Ezek a gépek szénnel és fával fűtve egyaránt megbízhatóan üzemeltek, alkalmasak voltak személy- és tehervonatok továbbítására akár 35 kilométeres sebességgel is, megbirkóztak a 60 ezrelékes emelkedővel, és nem feszültek be a 30 méter sugarú pályaívekben sem. Az 1950-ig gyártott típusból huszonegy változatban összesen 142 darabot építettek.

A most Balatonfenyvesre érkezett 7015 gyári jellegű 490,053 pályaszámú mozdony 1942-ben készült a MÁVAG-ban, először Maroskeresztúron közlekedett, későbbi szolgálati helyei Gánt, Békéscsaba és Szob voltak.

1983-tól a MÁV kecskeméti vonalhálózatán közlekedett, itt 2008-ig Bugaci Kispöfögő néven továbbított nosztalgiavonatokat. A Gyermekvasút 50. évfordulója kapcsán 1998-ban és 1999-ben néhány hétre Budapesten vendégeskedett. 2021-ben került a Balatonfenyvesi GV állagába, ahol tervezik jövőbeli forgalomba állítását, amely pontos időpontjáról a későbbiekben ad majd tájékoztatást a vasúttársaság.

Megjegyezték: a balatonfenyvesi hálózaton korábban is közlekedett ilyen típusú gőzös: az 1950-es építésű 490,056 pályaszámú mozdony 1987 és 2000 között járt itt, majd onnan került a Gyermekvasútra, ahol jelenleg is üzemképes állapotban van és 490,039 pályaszámú típustársával együtt felváltva vesz részt a budai hegyek hétvégi forgalmában.