A csütörtöki rendezvényen átadták a szolgálati lakást is. A csaknem 20 millió forintos fejlesztés során kicserélték a tetőt és a nyílászárókat továbbá a fűtésrendszer korszerűsítéséről is gondoskodott a kivitelező. Az orvosi lakás felújítására kilencmillió forintot fordítottak és megoldották a hőszigetelést. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is részt vett a rendezvényen, Schifter Gergely tabi plébános áldotta meg az épületeket.