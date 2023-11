Példaképekkel mutatnak utat a fiataloknak

Takács Katalin, az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyosdombói Szociális Fejlesztő Központjának vezetője, akihez a lakócsai Jelenlét Pont is tartozik elmondta, egy személyes indíttatás is volt abban, hogy elkezdték a Roma példakép elnevezésű programot. – A kamaszklubban egy kislány azt mondta, 14 évesen szeretne majd gyereket, mert az édesanyja is olyan korban szült – mondta Takács Katalin. – Akkor úgy éreztem, ezt nem hagyhatjuk annyiban, és kell mutatni ezeknek a gyerekeknek olyan példaképeket, utakat, akik hitelesek számukra és ugyanolyan, vagy rosszabb körülmények közül jönnek, mint ők. A roma példaképek által ki tud nyílni számukra a világ és megláthatják, hogy más út is van, nemcsak az, amit otthon látnak. Ehhez bátornak kell lenni, tanulni, erőfeszítéseket tenni és akkor sikerrel járnak majd – tette hozzá a központvezető.