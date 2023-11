Az eseményt a szervezők batyusbállal kötötték össze, amelyen kívülállók is részt vehettek.

– Bár a csoportunknak háromszáz tagja van, azonban mindig is szeretettel fogadtuk a városban és a környező településeken élő, nem hozzánk tartozó időseket is – mondta Papp Lajos csoportvezető.

– Sajnos az utóbbi időben több nyugdíjas klub is megszűnt errefelé, ezért igyekszünk felkarolni azokat is, akik szívesen jönnek közénk. Nem egy programunkra pedig éppen ezekben a falvakban került sor a múltban – tette hozzá.

Papp Lajos arról is beszélt, hogy a covid óta némileg visszaesett a tevékenységük, bár még így is havi rendszerességgel került sor valamilyen összejövetelre.

– Korábban nagyobb hangsúlyt kaptak az egészségmegőrző programok is, nem egy esetben pedig a városi rendezvények megszervezését is magunkra vállaltuk. Sajnos az én egészségi állapotom is megromlott - csak műtétemből volt huszonhárom-, ezért szeretném átadni a stafétát, viszont jelenleg nincs aki átvenné – tette hozzá.

Az őt ismerők szerint azonban minden baja ellenére sem képzelhető el nélküle a mozgáskorlátozottak közösségi élete, amellyel az elmúlt négy évtizede alatt szinte eggyé vált. Ő a társaság motorja, tizenhárom éve pedig vezetője is egyben. A ma Fonyódon élő, a rendezvényen két nagyon szép verset is előadó Varga Józsefné egykori bogláriként már a kezdetektől kapcsolatban van vele.

– A vérében van a szervezés, bármit megtenne a társaiért, különösen a felesége elvesztése óta menekül a munkába. Egy- egy rendezvény után gyakran még az asztalterítőket is ő mossa – mondta.

Mészáros Miklós polgármester szerint is Papp Lajos a város közéletének egyik meghatározó alakja, az általa vezetett szervezetre is mindenben számíthat a városvezetés, mint ahogy a lehetőségeihez mérten az önkormányzat is támogatja őket, többek között terembérletet sem kell fizetniük. A szervezet azért is fontos a település számára, mivel a szociális gondozási központ mellett ez az egyetlen társaság, amely az időseknek is programot nyújt. – Korábban két nyugdíjasklub is volt Bogláron, kiöregedés és egyéb okok miatt azonban mindkettő megszűnt – tette hozzá.