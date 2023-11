Gépszemlét tartottak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dombóvári úti telephelyén: 42, hóekével és sószóróval felszerelt nehézgépjármű, 7 rakodógép, valamint 7 hómaró áll a közútkezelő rendelkezésére, valamint 90 hóekés, főként mezőgazdasági gépjármű esetleges bevetésére kötöttek szerződést vállalkozókkal.

Tavaly 34 síkos és 5 havas napot jegyezhettek fel, ezeken 2770 tonna sót szórtak ki vármegyénk útjaira, ez az elmúlt 13 év alatt a legkevesebb volt. Az idei telet úgy várják, hogy 5340 tonna só, 34 tonna kalcium-klorid-granulátum és 68 ezer liter ilyen oldat van a vármegyei raktárakban. Hamarosan megkezdik a hóvédő rácsok telepítését 39 kilométer hosszan, és ehhez 14 kilométer hosszú hóvédő erdősáv társul. Somogyban a Közút kezelésében áll 20 kilométer gyorsforgalmi út, 1650 kilométer fő-összekötő és bekötőút, valamint 27 kilométer külterületi kerékpárút, ezen kívül vannak az önkormányzati kezelésű útszakaszok.

#nekedbe #fyp ♬ eredeti hang - Máté Csordás @magyarkozut Azazz, végre itt a tél, lehet tolni a Bakonyban is (csütörtöki felvétel)! Hétvégére az évszaknak megfelelő idő lesz (értsd havazni fog), úgyhogy mi folyamatosan dolgozunk majd, de az autósoknak is érdemes lesz óvatosabban vezetni. Nem láttam/láttam hókotrót, felkészültetek a télre csak a hóra nem, túrjad a havat és társai kommentelők csekkolják az ilyen bejegyzésekről készült videónkat (rögzítjük, hogy ne kelljen keresgélni). #magyarkozut

(A videó korábbi felvétel.)



– Minden emberi és technikai erőforrással azon leszünk, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit biztosítsuk – mondta Németh Zsolt, a Közút somogyi igazgatóságának vezetője. – Ütemezetten haladunk a forgalmasabb főutaktól az alsóbbrendű utakig, és rendelkezünk annyi gépjárművel, hogy egy időben a bekötő- és az összekötőutaknál is dolgozhassunk. Az erős szél azonban okozhat hóátfúvásokat, és ónos eső idején tehetetlenek vagyunk, de nem állunk meg, folyamatosan megyünk a járműveinkkel. Azonban a közlekedőknek is van feladata: az autósok tegyenek fel téli gumit, és óvatosan haladjanak.

A Közútnak speciális előrejelzéseket küld az Országos Meteorológiai Szolgálat, és 15 saját meteorológiai állomással is rendelkeznek. Útellenőrök figyelik a burkolatot, 27 helyen 44 webkamera működik, de várják a lakossági bejelentéseket is, ami megkönnyíti az ügyeletesek döntéseit. Folyamatosan szakadó hóesésben azonban nincs könnyű dolguk, mert egy munkagépre 40-50 kilométeres útszakasz jut, ami 5-6 órás menetidőt jelent, vagyis ennyi idő alatt ér vissza ugyanarra a pontra a hóeke a havazásban.

Akár a nap 24 órájában mentenek

A télindító sajtótájékoztatón Neszményi Zsolt somogyi főispán arról beszélt, a területi védelmi bizottság is megkezdte a felkészülést a télre, hogy a somogyi polgárok biztonságban tudhassák magukat és vagyonukat kedvezőtlen időjárási helyzetekben is.

A tűzoltók a nap 24 órájában elindulnak a mentésre még akkor is, ha esetleg az időjárás miatt nehezen érnek ki a helyszínre, szögezte le Krám István ezredes, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, aki felhívta a figyelmet arra, hogy honlapjukon megtalálhatók a téli közlekedés és a téli sportok szabályai, valamint a melegedőhelyek listái.

A rendőrség is felkészült a télre, mondta Molnár Gábor dandártábornok, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője, aki hangsúlyozta azt is, hogy az autósoknak is fel kell készíteniük a gépjárműveiket a megváltozott időjárási körülményekre és változtatniuk kell a közlekedési rutinjukon.